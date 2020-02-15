Экхофф — о провале в спринте на ЧМ: никто ведь не умер

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала неудачное выступление в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Спортсменка допустила 6 промахов на огневых рубежах и показала только 59-й результат.
«Да, это плохой день. Но ничего очень страшного не произошло, никто ведь не умер, так что нужно забыть эту гонку и готовиться к следующим. Да, я разочарована, ведь чемпионат мира был моей главной целью. Погодные условия были не самыми худшими. Просто у меня гонка не удалась. Зато я очень рада за Марте, она так много трудилась для этой победы. Буду дальше тренироваться. Это ещё не конец чемпионата», — приводит слова Экхофф Biathlon.com.ua.
Победу в спринте одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянки не попали в топ-20.
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