Ростовцев: причина неудач — ситуация в СБР. В нынешней каше что-то не срабатывает

Бывший тренер сборной России Павел Ростовцев подвёл итоги женского спринта на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

Биатлонистки национальной команды не попали в топ-20. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, с тремя промахами показавшая 21-й результат. Светлана Миронова (2) заняла 38-е место, Лариса Куклина (4) – 48-е, Ирина Старых (4) – 53-е.



«Тренеры не враги себе, они не выставят спортсмена, если чувствуют, что он не готов. В случае с Ирой Старых ожидания не оправдались, она не в форме. А вот Катя Юрлова пробежала неплохо. До медали не хватило около сорока секунд, ходом уступила лидеру меньше минуты, и вот они — три её промаха. Хотя бы на один-два меньше, был бы шанс. С одним промахом — пьедестал.

Средний уровень должен быть виден с первых гонок. Не бывает такого, чтобы проигрывать ногами полторы минуты и вдруг на чемпионате мира резко добавить. Без базы это невозможно. Если хотим претендовать на медали чемпионата мира, в сезоне нужно заезжать в «пятнашку».

Но если выделять какую-то одну причину таких результатов, остановился бы на ситуации в СБР. Именно она определяет и тренерскую работу, и селекцию. А спортсмены у нас талантливые. Вспомните Логинова в прошлом сезоне. Хорошо ведь выступал! Но в нынешней каше что-то пока не срабатывает. Тем не менее продолжаю надеяться. Пусть команда побыстрее забудет неудачи и покажет, на что способна, в следующих гонках», — приводит слова Ростовцева «Матч ТВ».