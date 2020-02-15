Олимпийская чемпионка Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил
Олимпийскую чемпионку 2010 года по биатлону Светлану Слепцову признали виновной в нарушении антидопинговых правил.
Спортсменка получила двухлетнюю дисквалификацию. Её результаты с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы, сообщили корреспонденту «Чемпионата» в Союзе биатлонистов России (СБР).
Решение о дисквалификации Слепцовой было принято 11 февраля. Она признана виновной в использовании запрещённого вещества.
Слепцова завершила карьеру в 2017 году, но двухлетняя дисквалификация отсчитывается с даты вынесения вердикта.
33-летняя Слепцова — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года в эстафете, бронзовый призёр мирового первенства 2008 года в смешанной эстафете.
Российская олимпийская чемпионка дисквалифицирована на два года. Крах карьеры Слепцовой
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