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Олимпийская чемпионка Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил

Олимпийская чемпионка Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийскую чемпионку 2010 года по биатлону Светлану Слепцову признали виновной в нарушении антидопинговых правил.

Спортсменка получила двухлетнюю дисквалификацию. Её результаты с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы, сообщили корреспонденту «Чемпионата» в Союзе биатлонистов России (СБР).

Решение о дисквалификации Слепцовой было принято 11 февраля. Она признана виновной в использовании запрещённого вещества.

Слепцова завершила карьеру в 2017 году, но двухлетняя дисквалификация отсчитывается с даты вынесения вердикта.

33-летняя Слепцова — олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года в эстафете, бронзовый призёр мирового первенства 2008 года в смешанной эстафете.

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