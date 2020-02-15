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Российский биатлонист Евгений Устюгов из-за допинга лишён золота на Олимпиаде в Сочи

Российский биатлонист Евгений Устюгов из-за допинга лишён золота на Олимпиаде в Сочи
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Спортсмена лишили золотой награды Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сообщает ТАСС.

Результаты Устюгова, которые были показаны с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов.

Кроме того, будет аннулирован результат Устюгова на Олимпиаде 2014 года. На Играх в Сочи биатлонист завоевал золотую медаль в эстафете вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным.

Устюгов также — олимпийский чемпион 2010 года (масс-старт), бронзовый призёр ОИ-2010 в эстафете, двукратный серебряный призёр чемпионата мира — 2011.

Биатлонист дебютировал в сборной России в сезоне-2006/2007. Устюгов объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.

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