Россия после дисквалификации Устюгова потеряет первое место в медальном зачёте ОИ в Сочи
Россия лишится первого места в общекомандном медальном зачёте Олимпийских игр 2014 года в Сочи, если будет подтверждена дисквалификация биатлониста Евгения Устюгова.
Устюгов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Спортсмена лишили золотой награды Олимпиады в Сочи.
Результаты Устюгова, которые были показаны в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов.
Устюгов также является олимпийским чемпионом 2010 года (масс-старт), бронзовым призёром ОИ-2010 в эстафете, двукратным серебряным призёром чемпионата мира — 2011.
Биатлонист дебютировал в сборной России в сезоне-2006/07. Устюгов объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.
Российский биатлонист Евгений Устюгов из-за допинга лишён золота на Олимпиаде в Сочи
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