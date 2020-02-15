Россия после дисквалификации Устюгова потеряет первое место в медальном зачёте ОИ в Сочи

Россия лишится первого места в общекомандном медальном зачёте Олимпийских игр 2014 года в Сочи, если будет подтверждена дисквалификация биатлониста Евгения Устюгова.

Устюгов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Спортсмена лишили золотой награды Олимпиады в Сочи.

Результаты Устюгова, которые были показаны в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов.

Устюгов также является олимпийским чемпионом 2010 года (масс-старт), бронзовым призёром ОИ-2010 в эстафете, двукратным серебряным призёром чемпионата мира — 2011.

Биатлонист дебютировал в сборной России в сезоне-2006/07. Устюгов объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.