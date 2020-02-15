Шипулин будет лишён статуса олимпийского чемпиона
Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин лишатся золотых медалей Олимпийский игр — 2014 в эстафете из-за дисквалификации их партнёра по команде Евгения Устюгова. Информацию о наказании последнего за допинг ранее подтвердил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.
В активе Шипулина останется одна олимпийская медаль — бронза Игр-2010 в Ванкувере. У Малышко и Волкова это была единственная олимпийская награда.
Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Завершил спортивную карьеру в 2018 году. Сейчас Антон — депутат Государственной думы седьмого созыва, член фракции «Единая Россия».
Российский биатлонист Евгений Устюгов из-за допинга лишён золота на Олимпиаде в Сочи
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