Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Шипулин будет лишён статуса олимпийского чемпиона

Шипулин будет лишён статуса олимпийского чемпиона
Биатлон / Кубок мира 0

Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин лишатся золотых медалей Олимпийский игр — 2014 в эстафете из-за дисквалификации их партнёра по команде Евгения Устюгова. Информацию о наказании последнего за допинг ранее подтвердил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

В активе Шипулина останется одна олимпийская медаль — бронза Игр-2010 в Ванкувере. У Малышко и Волкова это была единственная олимпийская награда.

Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Завершил спортивную карьеру в 2018 году. Сейчас Антон — депутат Государственной думы седьмого созыва, член фракции «Единая Россия».

Российский биатлонист Евгений Устюгов из-за допинга лишён золота на Олимпиаде в Сочи
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020