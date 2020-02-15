Международный союз биатлонистов официально подтвердил дисквалификацию Слепцовой и Устюгова

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию россиян Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.
Слепцова получила двухлетнюю дисквалификацию. Её результаты с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы. Биатлонистка признана виновной в использовании запрещённого вещества. Слепцова завершила карьеру в 2017 году, но двухлетняя дисквалификация отсчитывается с даты вынесения вердикта.
Устюгова за допинг лишили золотой награды Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Результаты спортсмена, которые были показаны с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов.
Устюгов объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.
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