Лебедев: надо найти того, кто подложил нам такую собаку в Сочи. Вряд ли это Родченков

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев поделился мнением о том, что Россия потеряла первое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Сочи после дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова за допинг.



«Не вижу повода для переживаний. Если первое место в зачёте досталось нам таким путём, то и хорошо, что нас лишают медалей. Если Устюгов молчит, создаётся впечатление, что он виноват. А если он виноват, то за наши первые места в Сочи и не стоит так переживать. Надо думать о том, как бороться с допингом в нашем спорте. И найти того, кто подложил нам такую собаку в Сочи, что нас каждый год лишают медалей. Виноватый должен быть. И вряд ли это какая-то девочка из лаборатории Родченкова или сам Родченков», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная России лишилась первого места в медальном зачёте Олимпиады 2014 года в Сочи