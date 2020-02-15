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Сборная России лишилась первого места в медальном зачёте Олимпиады 2014 года в Сочи

Сборная России лишилась первого места в медальном зачёте Олимпиады 2014 года в Сочи
Биатлон / Кубок мира 0

Россия потеряла лидерство в общекомандном медальном зачёте Олимпийских игр 2014 года после того, как биатлониста Евгения Устюгова лишили золота Игр в Сочи.

Устюгов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Кроме него в эстафете выступали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Второе место в гонке в Сочи заняла команда Германии, третьими стали австрийцы, четвёртыми — норвежцы.

Устюгов в течение 21 дня может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

После потери данной медали в активе сборной России в медальном зачёте ОИ-2014 стало 10 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград. Россияне уступили первое место команде Норвегии, на счету которой 11 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых наград (если норвежцы получат бронзу в мужской биатлонной эстафете).

Олимпийские игры в Сочи состоялись с 7 по 23 февраля 2014 года.

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