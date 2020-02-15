Анфиса Резцова: я уже успокоилась. Фуркаду не надо никуда ничего подавать

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова выразила мнение, что их конфликт с французом Мартеном Фуркадом уже исчерпан.



«Я уже успокоилась, и он, полагаю, тоже. Думаю, никаких проблем не будет. Предполагаю, что Мартен пересмотрел своё мнение. Никуда ему ничего не надо подавать», — приводит слова Резцовой Sport24.



Резцова в интервью сказала, что «Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но всё равно какую-то медицинскую поддержку получает». Мартен в ответ предположил, что у россиянки старческий маразм, а затем сообщил, что намерен проконсультироваться с адвокатом по поводу её слов.



Резцова также объяснила свои слова, что Фуркад «никогда не достигнет её результатов». Она хотела сказать, что, в отличие от француза, является олимпийской чемпионкой в двух видах спорта.

Резцова отреагировала на намерение Фуркада обратиться к адвокату из-за её высказывания