Анфиса Резцова: я уже успокоилась. Фуркаду не надо никуда ничего подавать

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова выразила мнение, что их конфликт с французом Мартеном Фуркадом уже исчерпан.
«Я уже успокоилась, и он, полагаю, тоже. Думаю, никаких проблем не будет. Предполагаю, что Мартен пересмотрел своё мнение. Никуда ему ничего не надо подавать», — приводит слова Резцовой Sport24.
Резцова в интервью сказала, что «Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но всё равно какую-то медицинскую поддержку получает». Мартен в ответ предположил, что у россиянки старческий маразм, а затем сообщил, что намерен проконсультироваться с адвокатом по поводу её слов.
Резцова также объяснила свои слова, что Фуркад «никогда не достигнет её результатов». Она хотела сказать, что, в отличие от француза, является олимпийской чемпионкой в двух видах спорта.
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