Первый канал показал сюжет про Евгения Устюгова, перепутав биатлониста с лыжником Сергеем

В сюжете Первого канала о дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил была допущена ошибка.

Вместо Евгения в кадре появился российский лыжник, двукратный чемпион мира 2017 года Сергей Устюгов.

Евгения Устюгова за допинг лишили золотой награды Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Результаты спортсмена, которые были показаны с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов. Евгений объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.

Из-за дисквалификации Евгения Устюгова Россия лишилась первого места в общекомандном медальном зачёте Олимпиады — 2014 в Сочи.

Биатлонист в течение 21 дня может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.