Первый канал показал сюжет про Евгения Устюгова, перепутав биатлониста с лыжником Сергеем
В сюжете Первого канала о дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил была допущена ошибка.
Вместо Евгения в кадре появился российский лыжник, двукратный чемпион мира 2017 года Сергей Устюгов.
Евгения Устюгова за допинг лишили золотой награды Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Результаты спортсмена, которые были показаны с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов. Евгений объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.
Из-за дисквалификации Евгения Устюгова Россия лишилась первого места в общекомандном медальном зачёте Олимпиады — 2014 в Сочи.
Биатлонист в течение 21 дня может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
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