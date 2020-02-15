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Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате мира по биатлону в Антхольце

Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате мира по биатлону в Антхольце
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Сегодня, 15 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) пройдёт мужская спринтерская гонка. Старт запланирован на 16:45 мск.

Первым из россиян в борьбу вступит Никита Поршнев, получивший 4-й стартовый номер. Затем в гонку отправятся Александр Логинов (43-й), Евгений Гараничев (58-й) и Матвей Елисеев (67-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад стартует 18-м. Олимпийский чемпион 2018 года, восьмикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё вступит в борьбу третьим.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля.

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