Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате мира по биатлону в Антхольце
Сегодня, 15 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) пройдёт мужская спринтерская гонка. Старт запланирован на 16:45 мск.
Первым из россиян в борьбу вступит Никита Поршнев, получивший 4-й стартовый номер. Затем в гонку отправятся Александр Логинов (43-й), Евгений Гараничев (58-й) и Матвей Елисеев (67-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад стартует 18-м. Олимпийский чемпион 2018 года, восьмикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё вступит в борьбу третьим.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.
Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля.
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