Российский биатлонист Халили занял второе место в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелло

На седьмом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия) закончился мужской спринт. Россиянин Карим Халили завоевал серебро.
Победу одержал швейцарец Жереми Финелло. Призовую тройку замкнул представитель Норвегии Ларс-Хельге Биркеланд.
Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Мартелло, Италия
Мужчины. Спринт
1. Жереми Финелло (Швейцария) — 24.20,4 (0)
2. Карим Халили (Россия) — +18,8 (1)
3. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — +24,5 (1)
4. Дидье Биона (Италия) — +28,0 (1)
5. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +29,7 (2)
6. Фабьен Клод (Франция) — +30,6 (2)
7. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — +33,2 (3)
8. Томаш Крупчик (Чехия) — +36,2 (2)
9. Эрик Лессер (Германия) — +37,3 (1)
10. Василий Томшин (Россия) — +45,1 (1)...
18. Дмитрий Иванов (Россия) – +1.08,2 (2)…
29. Кирилл Стрельцов (Россия) – +1.46,0 (3)
30. Алексей Слепов (Россия) – +1.48,6 (4)…
37. Семён Сучилов (Россия) – +1.57,9 (4).
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