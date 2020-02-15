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Драчёв: биатлонисты Устюгов и Слепцова оспорят дисквалификации

Драчёв: биатлонисты Устюгов и Слепцова оспорят дисквалификации
Биатлон 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова, дисквалифицированные на два года за нарушение антидопинговых правил, оспорят решение Международного союза биатлонистов (IBU) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«У них есть 21 день, чтобы оспорить решения. Они воспользуются этим правом», — цитирует Драчёва ТАСС.

Ранее официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию россиян Устюгова и Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.

Слепцова получила двухлетнюю дисквалификацию. Её результаты с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы. Биатлонистка признана виновной в использовании запрещённого вещества. Слепцова завершила карьеру в 2017 году, но двухлетняя дисквалификация отсчитывается с даты вынесения вердикта.

Устюгова за допинг лишили золотой награды Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Результаты спортсмена, которые были показаны с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов. Сергей объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.

Прямая трансляция мужского спринта на чемпионате мира по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.

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