Драчёв: биатлонисты Устюгов и Слепцова оспорят дисквалификации

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова, дисквалифицированные на два года за нарушение антидопинговых правил, оспорят решение Международного союза биатлонистов (IBU) в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«У них есть 21 день, чтобы оспорить решения. Они воспользуются этим правом», — цитирует Драчёва ТАСС.
Ранее официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию россиян Устюгова и Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.
Слепцова получила двухлетнюю дисквалификацию. Её результаты с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы. Биатлонистка признана виновной в использовании запрещённого вещества. Слепцова завершила карьеру в 2017 году, но двухлетняя дисквалификация отсчитывается с даты вынесения вердикта.
Устюгова за допинг лишили золотой награды Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Результаты спортсмена, которые были показаны с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов. Сергей объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.
Прямая трансляция мужского спринта на чемпионате мира по биатлону.
Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.
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