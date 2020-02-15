Поршнев: пришёл Белозёров и сказал, что в спринте стартую я. Постараюсь оправдать доверие

Российский биатлонист Никита Поршнев оценил свою готовность к спринту на чемпионате мира в Антхольце. Гонка начнётся сегодня, 15 февраля, в 16:45 мск.

Поршнев вступит в борьбу под четвёртым номером. Александр Логинов стартует 43-м, Евгений Гараничев — 58-м, Матвей Елисеев — 67-м.

«Пришёл Сергей Белозёров и сказал, что они решили, что стартовать в гонке буду я. Чем заслужил? Не знаю, надо у них спрашивать, моя задача — оправдать доверие.

На тренировке бежал с одним шведом. Насколько можно судить, бежали ровно и лишь на финише я ему уступил немного. Пока мне всё нравится тут на равнине, на тренировках всё хорошо. Посмотрим, как будет в гонке", — цитирует Поршнева «Матч ТВ».

Прямая трансляция мужского спринта на чемпионате мира по биатлону.



Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.