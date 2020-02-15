Шипулин: нет слов, я опустошён

Олимпийский чемпион 2014 года, депутат Госдумы Антон Шипулин отреагировал на дисквалификацию своего партнёра по сборной России в победной эстафете на Играх в Сочи Евгения Устюгова.
Ранее 34-летний Устюгов, который уже завершил карьеру, был лишён золотой медали Олимпиады 2014 года из-за нарушения антидопинговых правил.
«У меня нет слов, я опустошён и пытаюсь осознать произошедшее. На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас.
Всю жизнь я брал за правило верить своим партнёрам по команде, не сомневаться в их «чистоте». Я всегда верил и буду верить до последнего", — написал Шипулин в «Инстаграме».
Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Завершил спортивную карьеру в 2018 году. Сейчас Антон — депутат Государственной думы седьмого созыва, член фракции «Единая Россия».
Запись доступна на странице Шипулина в «Инстаграме».
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