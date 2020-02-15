Минспорт России выступил с заявлением о ситуации с дисквалификацией Устюгова и Слепцовой

Министерство спорта России выступило с официальным заявлением о дисквалификации российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил в 2013–2014 годах. Из-за дисквалификации Устюгова Россия лишается олимпийского золота Игр-2014 в эстафете.

«Министерство спорта приняло во внимание недавнее решение Международной федерации биатлона в отношении Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова. В случае Устюгова это решение затрагивает также права его бывших партнёров по команде. Министерство воздержится от более подробных комментариев до тех пор, пока заинтересованными лицами не будет принято решение по вопросу возможного обжалования в CAS.



Заявления ВАДА по поводу продолжающегося изучения данных и анализа проб, полученных из Московской лаборатории, дают основания считать, что в будущем возможны новые примеры подобных дисциплинарных решений. Минспорт России надеется на всестороннее, справедливое и беспристрастное рассмотрение любого подобного случая в разумный срок.



Министр спорта Олег Матыцин выражает уверенность, что, вне зависимости от итогов всех разбирательств, Россия готова перевернуть страницу своей спортивной истории, омрачённую допинговыми скандалами последних лет. Сегодня в стране благодаря поддержке ведущих международных экспертов создана одна из наиболее совершенных систем противодействия допингу в мире. Это подчеркивает стремление России защищать интересы чистых спортсменов как с помощью активного внедрения образовательных программ, так и посредством строгих санкций в отношении каждого доказанного нарушения антидопинговых правил», — говорится в заявлении пресс-службы Минспорта России.