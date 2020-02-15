Шведка Хёгберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Мартелло, Павлова — пятая

Российские биатлонистки остались без медалей спринтерской гонки на седьмом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). Победу одержала шведка Элизабет Хёгберг, второй стала норвежка Сюннёве Сулемдаль, третьей – украинка Юлия Журавок. Все призёры были точны в стрельбе.
Лучшая из россиянок Евгения Павлова, допустившая один промах, заняла пятое место.
Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Мартелло, Италия
Женщины. Спринт 7,5 км
1. Элизабет Хёгберг (Швеция) – 21.59,7 (0 штрафных кругов).
2. Сюннёве Сулемдаль (Норвегия) – отставание 19,0 (0).
3. Юлия Журавок (Украина) — +36,8 (0)…
5. Евгения Павлова (Россия) — +40,8 (1)…
9. Виктория Сливко (Россия) — +56,3 (1)…
16. Анна Никулина (Россия) — +1.09,7 (2)…
23. Ульяна Кайшева (Россия) – +1.29,3 (3)…
31. Анастасия Поршнева (Россия) — +1.44,6 (3)…
42. Наталья Гербулова (Россия) — +2.08,5 (3).
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