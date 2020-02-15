Биатлонист Александр Логинов стал чемпионом мира в спринте

Российский биатлонист Александр Логинов стал чемпионом мира по биатлону в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах, Логинов на 6,5 секунды опередил ставшего вторым француза Кентена Фийона Майе, зашедшего на один штрафной круг. Лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад с чистой стрельбой уступил Логинову 19,5 секунды.

Матвей Елисеев до промаха на «стойке» претендовал на медаль, но заключительный круг прошёл медленно. Никита Поршнев не допустил ни одного промаха.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Александр Логинов (Россия) – 22.48,1 (0 промахов).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 6,5 (1).

3. Мартен Фуркад (Франция) — +19,5 (0).

4. Тарьей Бё (Норвегия) — +22,5 (0).

5. Йоханнес Бё (Норвегия) — +23,9 (1)…

12. Матвей Елисеев (Россия) — +1.09,1 (1)…

21. Никита Поршнев (Россия) — +1.22,3 (0).

54. Евгений Гараничев (Россия) — +2.26,4 (3).