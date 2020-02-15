Логинов стал первым россиянином за 12 лет, выигравшим спринт на чемпионате мира

Биатлонист Александр Логинов, победивший в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия), стал первым с 2008 года россиянином, кому удалось взять золото мирового первенства в этой дисциплине. 12 лет назад победителем спринта в Эстерсунде (Швеция) стал Максим Чудов.



Не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах, Логинов на 6,5 секунды опередил ставшего вторым француза Кентена Фийона Майе. Третье время показал соотечественник Кентена, лидер общего зачёта Кубка мира Мартен Фуркад (+19,5 секунды).



Для сборной России сегодняшняя медаль стала первой на этом чемпионате мира, который завершится 23 февраля. Команда сумела прервать рекордную серию без медалей на этапах Кубка мира и чемпионате мира, которая до сегодняшнего дня составляла 28 гонок.

Биатлонист Александр Логинов стал чемпионом мира в спринте