Васильев — о золоте Логинова в спринте ЧМ: эта победа важна для всего биатлонного мира

Двукратный олимпийский чемпион президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке чемпионата мира в Антхольце (Италия).
«Поздравляю всю Россию. Важная победа, особенно на фоне всех утренних новостей. Сгладили ситуацию. Это огромная победа. Ведь даже наши недруги говорят, что Россия должна быть в биатлонном сообществе. Так что эта победа Логинова важна для всего биатлонного мира. Он подошёл к стартам в отличной форме, совсем другой Логинов. Было видно, что он готов выиграть.
12 лет не выигрывали спринт? Ряд допинговых скандалов повыбивал спортсменов из колеи. Плюс была не очень благоприятная обстановка в организационном плане. Сегодняшняя победа — вопреки. Выдающийся результат. Это поможет всем нашим спортсменам и тренерам почувствовать себя уверенно. Мы не на задворках мирового биатлона, а на ведущих позициях.
Мы добыли эту победу под ожесточённым прессингом, это дорогого стоит. Если Саша сможет выспаться, выйти обновлённым завтра, то может выиграть и преследование. Он на коне, поймал кураж. Большую роль в этой победе сыграл его личный тренер Касперович. Он от работы с ним заулыбался», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 15 февраля 2020
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