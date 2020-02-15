Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Самуэльссон: ни за что не поздравлю Логинова с золотом. России на ЧМ вообще не должно быть

Самуэльссон: ни за что не поздравлю Логинова с золотом. России на ЧМ вообще не должно быть
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке чемпионата мира в Антхольце (Италия).

«Вся допинговая система работает плохо. Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Всё это очень грустно для мирового биатлона.

У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать.

ВАДА дисквалифицировала Россию недавно везде, её не должно быть тут вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно сюда приехали», — передаёт слова Самуэльссона корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Напомним, в ноябре 2013 года допинг-проба Логинова показала положительный результат. Результатом этого стала двухлетняя дисквалификация российского спортсмена.

Биатлонист Александр Логинов стал чемпионом мира в спринте
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020