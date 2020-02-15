Самуэльссон: ни за что не поздравлю Логинова с золотом. России на ЧМ вообще не должно быть

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке чемпионата мира в Антхольце (Италия).



«Вся допинговая система работает плохо. Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Всё это очень грустно для мирового биатлона.



У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать.

ВАДА дисквалифицировала Россию недавно везде, её не должно быть тут вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно сюда приехали», — передаёт слова Самуэльссона корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Напомним, в ноябре 2013 года допинг-проба Логинова показала положительный результат. Результатом этого стала двухлетняя дисквалификация российского спортсмена.