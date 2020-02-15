Сборная России прервала антирекордную серию из 28 гонок без медалей

Российский биатлонист Александр Логинов, выиграв спринтерскую гонку на чемпионате мира в Антхольце (Италия), прервал антирекордную серию сборной по гонкам без попадания на пьедестал. До сегодняшнего дня российские биатлонисты не могли завоевать медали на протяжении 28 гонок подряд.



Последними подиумами для россиян была серебряная медаль Логинова в гонке преследования 14 декабря 2019 года и второе место женской команды в эстафете в тот же день на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).



Предыдущий антирекорд сборной России — 25 гонок подряд без медалей в сезоне-2016/2017. Ту серию прервали Антон Бабиков и Максим Цветков.

С полным расписанием чемпионата мира по биатлону в Антхольце можно ознакомиться на «Чемпионате».