Чудов — о золоте Логинова на ЧМ: не думаю, что новость об Устюгове зарядила Сашу и ребят

Трёхкратный чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Максим Чудов прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке чемпионата мира в Антхольце (Италия).
«Находился в дороге, возвращался из командировки, о результате сообщил тренер. Это не может не радовать, очень здорово. Наконец-то спустя 12 лет кто-то стал чемпионом мира. Сашку искренне поздравляю, также поздравляю команду и тренерский штаб. Только вперёд, работы ещё много нужно сделать, на этом останавливаться нельзя.
Могла ли новость о лишении медали Устюгова как-то зарядить сегодня наших биатлонистов? Не думаю, что эта новость зарядила Сашу и ребят. Спортсмены настраиваются на гонку, идут к своим достижениям и доказывают здесь и сейчас», — сказал Чудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, именно Чудов до сегодняшнего дня являлся последним россиянином, побеждавшим в спринтерской гонке чемпионата мира.
- 15 февраля 2020
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