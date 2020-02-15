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Чудов — о золоте Логинова на ЧМ: не думаю, что новость об Устюгове зарядила Сашу и ребят

Чудов — о золоте Логинова на ЧМ: не думаю, что новость об Устюгове зарядила Сашу и ребят
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Трёхкратный чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Максим Чудов прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке чемпионата мира в Антхольце (Италия).

«Находился в дороге, возвращался из командировки, о результате сообщил тренер. Это не может не радовать, очень здорово. Наконец-то спустя 12 лет кто-то стал чемпионом мира. Сашку искренне поздравляю, также поздравляю команду и тренерский штаб. Только вперёд, работы ещё много нужно сделать, на этом останавливаться нельзя.

Могла ли новость о лишении медали Устюгова как-то зарядить сегодня наших биатлонистов? Не думаю, что эта новость зарядила Сашу и ребят. Спортсмены настраиваются на гонку, идут к своим достижениям и доказывают здесь и сейчас», — сказал Чудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, именно Чудов до сегодняшнего дня являлся последним россиянином, побеждавшим в спринтерской гонке чемпионата мира.

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