Т. Бё — о золоте Логинова в спринте: жаль, что нельзя убрать его из итоговых результатов

Норвежский биатлонист Тарьей Бё, ставший четвёртым в спринте на чемпионате мира в Антхольце, выразил недовольство победой россиянина Александра Логинова, который ранее отбывал дисквалификацию за использование допинга.

«Трудно быть четвёртым на чемпионате мира, зная, что тот, кто взял золото, ранее был дисквалифицирован за допинг.

По моим ощущениям, это немного недостойно нас — тех, кто честно борется. Сегодня Россия уже была в заголовках, и мы получили олимпийскую бронзу из-за того, что они обманули всех на Играх в Сочи, а теперь из-за того же я теряю бронзу. Жаль, что нельзя убрать его из итоговых результатов. Он не заслуживает того, чтобы стоять здесь.

Он отказывается от общения с норвежской прессой? Понимает, что будут не поздравительные, а куда более сложные вопросы.

Поздравить Логинова? Мы придём на церемонию, и я протяну руку. Конечно, сейчас он чист, но исторически… Сегодня был франко-норвежский поединок, но пришёл русский и вмешался. Не уважаю людей, которые обманывали», — приводит слова Бё-старшего NRK.