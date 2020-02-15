Логинов: золото чемпионата мира? Я очень хочу домой

Россиянин Александр Логинов после победы в спринтерской гонке на чемпионате мира рассказал, о чём думал на последнем круге.



«На последнем круге думал только о жене и дочери. Просто очень сильно хочу домой уже. Это всё, что меня беспокоило», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах, Логинов на 6,5 секунды опередил ставшего вторым француза Кентена Фийона Майе, зашедшего на один штрафной круг. Лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад с чистой стрельбой уступил Логинову 19,5 секунды.



Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия

Мужчины. Спринт, 10 км



1. Александр Логинов (Россия) – 22.48,1 (0 промахов).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 6,5 (1).

3. Мартен Фуркад (Франция) — +19,5 (0).

4. Тарьей Бё (Норвегия) — +22,5 (0).

5. Йоханнес Бё (Норвегия) — +23,9 (1)…

12. Матвей Елисеев (Россия) — +1.09,1 (1)…

21. Никита Поршнев (Россия) — +1.22,3 (0).

54. Евгений Гараничев (Россия) — +2.26,4 (3).