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Логинов — о критике: я не президент страны, чтобы собирать отдельную пресс-конференцию

Логинов — о критике: я не президент страны, чтобы собирать отдельную пресс-конференцию
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что не читал критические комментарии норвежских спортсменов после его победы в спринтерской гонке на чемпионате мира.

«Не читал критику норвежских атлетов. С большим удовольствием поговорю со всеми, но я не президент страны, чтобы собирать отдельную пресс-конференцию», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, в ноябре 2013 года допинг-проба Логинова показала положительный результат. Результатом этого стала двухлетняя дисквалификация российского спортсмена. С тех пор некоторые представители биатлонного сообщества относятся к успехам Александра скептически.

С расписанием чемпионата мира — 2020 в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».

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