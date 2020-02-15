Логинов — о критике: я не президент страны, чтобы собирать отдельную пресс-конференцию

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что не читал критические комментарии норвежских спортсменов после его победы в спринтерской гонке на чемпионате мира.



«Не читал критику норвежских атлетов. С большим удовольствием поговорю со всеми, но я не президент страны, чтобы собирать отдельную пресс-конференцию», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Напомним, в ноябре 2013 года допинг-проба Логинова показала положительный результат. Результатом этого стала двухлетняя дисквалификация российского спортсмена. С тех пор некоторые представители биатлонного сообщества относятся к успехам Александра скептически.

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