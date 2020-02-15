Тихонов: норвежцы — негодяи. Они и меня в допинге обвиняли

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Также Тихонов поделился мнением о критике, обрушившейся на Логинова после его успеха.



«Самые реальные шансы на победу из наших были у Логинова. Появилась уверенность, потому что приехал Саша Касперович, Логинов готовился с ним отдельно от команды. Поэтому Хованцев и остальные не имеют отношения к этой победе. Саша хоть начал улыбаться. Очень рад этой победе.



Высказывания норвежцев? Они и меня обвиняли в употреблении допинга. Они негодяи в этом плане. Я очень рад, что их обыграл и Фуркад. У Логинова есть шанс взять и второе золото. Если отработает так же чисто и так же быстро. Но Фийон-Майе тоже очень сильный, он в очень хорошей форме. Будем болеть и верить», — заявил Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Иностранные журналисты по-хамски накинулись на Логинова. Россиянин заставил их замолчать Победа россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира заставила зарубежную прессу перейти грань в общении.