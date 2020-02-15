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Тихонов: норвежцы — негодяи. Они и меня в допинге обвиняли

Тихонов: норвежцы — негодяи. Они и меня в допинге обвиняли
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Также Тихонов поделился мнением о критике, обрушившейся на Логинова после его успеха.

«Самые реальные шансы на победу из наших были у Логинова. Появилась уверенность, потому что приехал Саша Касперович, Логинов готовился с ним отдельно от команды. Поэтому Хованцев и остальные не имеют отношения к этой победе. Саша хоть начал улыбаться. Очень рад этой победе.

Высказывания норвежцев? Они и меня обвиняли в употреблении допинга. Они негодяи в этом плане. Я очень рад, что их обыграл и Фуркад. У Логинова есть шанс взять и второе золото. Если отработает так же чисто и так же быстро. Но Фийон-Майе тоже очень сильный, он в очень хорошей форме. Будем болеть и верить», — заявил Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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