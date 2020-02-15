Малышко: Устюгов всегда был для меня примером, я ему верю

Российский биатлонист Дмитрий Малышко отреагировал на дисквалификацию партнёра по сборной России в победной эстафете на Играх в Сочи — Евгения Устюгова.
34-летний Устюгов, уже завершивший карьеру, был лишён золотой медали Олимпиады 2014 года за нарушение антидопинговых правил. Вместе с ним медали потеряли и три других россиянина, бежавших в той гонке, — Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков.
«Слукавлю, если скажу, что никогда не было мыслей о том, что история с лишением сочинских медалей рано или поздно коснётся нашей эстафетной четвёрки.
Медали отбирают лишь на основе аналитических данных, без каких-либо серьёзных доказательств, спустя 5, 7, 10 лет. Не удивлён, что теперь ударили по нам. Но принять это невозможно.
Знаю Женю Устюгова много лет, он всегда был для меня примером, с него для меня начинался биатлон. И я ему верю. Искренне надеюсь, что справедливость будет восстановлена в CAS, как это было с другими нашими олимпийцами», — написал Малышко в своём «инстаграме».
Малышко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, 24-кратный призёр гонок этапов Кубка мира.
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