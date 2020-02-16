Текстовая онлайн-трансляция женской биатлонной гонки преследования на чемпионате мира

Сегодня, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) пройдёт женская гонка преследования. Её старт запланирован на 16:00 мск.
Первой на старт выйдет норвежка Марте Рёйселанд. Второй на дистанцию уйдёт представительница США Сюзан Данкли, третьей — Луция Харватова из Чехии.
Россию в гонке преследования представят четыре биатлонистки. Екатерина Юрлова-Перхт стартует 21-й, Светлана Миронова — 38-й, Лариса Куклина начнёт гонку 48-й, а Ирина Старых — 53-й.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Вчера, 15 февраля, на чемпионате мира прошёл мужской спринт, победителем которого стал россиянин Александр Логинов. Александр стал первым за 12 лет россиянином, выигравшим гонку в этой дисциплине. В 2008 году это удалось Максиму Чудову. Логинов прервал антирекордную серию сборной России, которой не удавалось добыть медали на протяжении 28 гонок.
С полным расписанием чемпионата мира можно ознакомиться на «Чемпионате».
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