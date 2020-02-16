Свищёв — о критике Логинова: Самуэльссон попутал. Позор — это именно его выступление

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия) и поделился мнением о критике, обрушившейся на российского спортсмена после его успеха.



«Сейчас завистливые злопыхатели начнут соревноваться в умении испортить нам праздник. Но у них ничего не выйдет.



Победа Александра Логинова — чистая и достойная. Он чемпион, гордость России. Те, кто так браво сейчас в этом сомневаются, лучше бы показывали свои умения во время гонки и достигали бы результата. А результата этого нет.



Самуэльсон, не попадающий даже в десятку, просто попутал — позором стало именно его выступление, а не чьё-либо другое. Вообще, Самуэльссон — известный скандалист, который все никак не успокоится в стремлении очернить российский спорт. Не впервые слышим от него голословные обвинения в адрес наших спортсменов. Грош им цена», — цитирует Свищёва «Р-Спорт».

Самуэльссон: ни за что не поздравлю Логинова с золотом. России на ЧМ вообще не должно быть