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Драчёв: в СБР заранее знали о дисквалификации Устюгова и Слепцовой

Драчёв: в СБР заранее знали о дисквалификации Устюгова и Слепцовой
Биатлон 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что для организации не стала сюрпризом дисквалификация бывших российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

«Мы знали заранее, что уже в самые первые дни чемпионата может возникнуть негативная ситуация по нашим спортсменам. Имею в виду объявление о дисквалификации Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, которое и было озвучено в день мужской спринтерской гонки. Соответственно, понимали, сколь тяжёлый эмоциональный прессинг может пойти на российскую команду со стороны других сборных и средств массовой информации», — цитирует Драчёва «RT на русском».

Ранее глава СБР сообщил, что в настоящее время IBU ведёт ещё одно дело о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

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