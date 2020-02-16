Драчёв: в СБР заранее знали о дисквалификации Устюгова и Слепцовой

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что для организации не стала сюрпризом дисквалификация бывших российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.



«Мы знали заранее, что уже в самые первые дни чемпионата может возникнуть негативная ситуация по нашим спортсменам. Имею в виду объявление о дисквалификации Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, которое и было озвучено в день мужской спринтерской гонки. Соответственно, понимали, сколь тяжёлый эмоциональный прессинг может пойти на российскую команду со стороны других сборных и средств массовой информации», — цитирует Драчёва «RT на русском».

Ранее глава СБР сообщил, что в настоящее время IBU ведёт ещё одно дело о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.