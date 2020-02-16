Васильев: слова норвежцев и Самуэльссона о Логинове? У нас на больных не обижаются

Двукратный олимпийский чемпион президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился мнением о критике, обрушившейся на Александра Логинова после его победы в спринтерской гонке чемпионата мира.



«Какое может быть у нормального человека отношение к людям, которые никак не могут перенести очевидное поражение? Норвежцы и Самуэльсон — слабые. Их моральный облик говорит сам за себя. Никаких иллюзий в отношении этих персонажей больше быть не может. Мне их откровенно жалко, им это всё вернётся бумерангом. Тем более они у нас считаются больными астмой. А у нас доктор на больных не обижается. Надо относиться снисходительно. У нас душа широкая. Чего на больных обижаться? Они хотели ими быть. Вот и получают», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, в ноябре 2013 года допинг-проба Логинова дала положительный результат. Результатом этого стала двухлетняя дисквалификация российского спортсмена. С тех пор некоторые представители биатлонного сообщества относятся к успехам Александра скептически.



В частности, после его победы в спринтерской гонке чемпионата мира швед Себастиан Самуэльссон заявил, что не будет поздравлять Александра с успехом, а сборная России и вовсе попала на турнир случайно. Критические комментарии выдали также норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё.

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