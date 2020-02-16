Биркеланд выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Мартелло. Халили — девятый

Норвежский биатлонист Ларс-Хельге Биркеланд выиграл гонку преследования на седьмом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). Он преодолел дистанцию за 33 минуты 22,4 секунды, допустив два промаха.
Вторым, с отставанием 31,7 секунды, финишировал немец Эрик Лессер, также допустивший два промаха. Третьим стал ещё один представитель Германии — Лукас Фрачер. С одной ошибкой на четырёх огневых рубежах он отстал от победителя на 31,7 секунды.
Лучшим из россиян стал Карим Халили, который с пятью промахами финишировал девятым.
Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Мартелло (Италия).
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
1. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) — 33.22,4 (2 промаха)
2. Эрик Лессер (Германия) — +0,5 (2)
3. Лукас Фрачер (Германия) — +31,7 (1)
…
9. Саид Халили (Россия) — +1.19,8 (5)
…
14. Дмитрий Иванов (Россия) — +1.34,1 (2)
…
19. Василий Томшин (Россия) — +2.19,1 (5)
…
21. Семен Сучилов (Россия) — +2.44,2 (5)
…
23. Кирилл Стрельцов (Россия) — +2.52,5 (3)
…
32. Алексей Слепов (Россия) — +3.36,5 (8).
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