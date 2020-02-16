Миронова: ещё непонятно, буду ли стартовать в индивидуальной гонке

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала итоги пасьюта, прошедшего на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Миронова финишировала 21-й (+1.42,9), допустив три промаха.

«Должна поблагодарить нашу сервис-бригаду, что у меня были просто космические лыжи сегодня. К сожалению, на спринт я сама не угадала с парой лыж, и мои лыжи со спуска ехали не очень быстро, потому что самочувствие на спринте было тоже неплохое.



Нужно будет посмотреть мою стрельбу в общем. Опять же, на первый выстрел на «стойке» я вынесла мало, остальные выстрелы уже вынесла достаточно и попала. Когда начинается ветер, нужно на первом выстреле ориентироваться, когда работаешь с выносом.



Да, мне нравилось бегать индивидуальные гонки, потому что они размеренные. Не знаю, дальше видно будет, буду стартовать эту гонку или нет, ещё нет решения. Это я так думаю», – приводит слова Мироновой «Матч ТВ».