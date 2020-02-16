Хованцев — о гонке преследования: без промахов у Юрловой-Перхт была бы медаль

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление российских биатлонисток в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце.



Лучшей из подопечных Хованцева стала Екатерина Юрлова-Перхт. Невзирая на три промаха, она сумела прибавить в ходе гонки девять позиций и финишировать 12-й.



«У Кати Юрловой сегодня был шанс добраться до медали, но она намазала. С одним промахом сто процентов была бы в топ-6, а без штрафа у неё была бы медаль. Нелогичный промах на лёжке, а стойку надо было просто дорабатывать. В целом девчонки — молодцы, все улучшили свои позиции.



Порадовало, что они неплохо прошли ногами дистанцию. Получается, что удалось их подвести в достойной форме к чемпионату мира. Старых не очень хорошо чувствовала себя в смешанной эстафете, сейчас она выбирается из этого. Очень хочется, чтобы мы собрали достойную классическую эстафету. По индивидуальной гонке ещё не решили, кто побежит. Будем разговаривать с Норицыным», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Вирер выиграла гонку преследования на чемпионате мира в Антхольце, Юрлова — 12-я