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Хованцев — о гонке преследования: без промахов у Юрловой-Перхт была бы медаль

Хованцев — о гонке преследования: без промахов у Юрловой-Перхт была бы медаль
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление российских биатлонисток в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце.

Лучшей из подопечных Хованцева стала Екатерина Юрлова-Перхт. Невзирая на три промаха, она сумела прибавить в ходе гонки девять позиций и финишировать 12-й.

«У Кати Юрловой сегодня был шанс добраться до медали, но она намазала. С одним промахом сто процентов была бы в топ-6, а без штрафа у неё была бы медаль. Нелогичный промах на лёжке, а стойку надо было просто дорабатывать. В целом девчонки — молодцы, все улучшили свои позиции.

Порадовало, что они неплохо прошли ногами дистанцию. Получается, что удалось их подвести в достойной форме к чемпионату мира. Старых не очень хорошо чувствовала себя в смешанной эстафете, сейчас она выбирается из этого. Очень хочется, чтобы мы собрали достойную классическую эстафету. По индивидуальной гонке ещё не решили, кто побежит. Будем разговаривать с Норицыным», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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