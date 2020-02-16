Хованцев назвал условия, при которых Гараничев побежит эстафету на чемпионате мира

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о перспективах Евгения Гараничева и Карима Халили в мужской эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце (Италия).



«Участие Гараничева в индивидуальной гонке и эстафете будет зависеть во многом от того, как он сегодня пробежит гонку преследования. Если сделает нули и неплохо пробежит ногами, будет рассматриваться, конечно.



Халили уже сегодня приедет сюда на чемпионат мира. Рассматриваем его на эстафету. Индивидуальные гонки он не побежит», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Стоит отметить, что несколько часов назад Карим Халили принял участие в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Мортелло (Италия). Гараничеву сегодня лишь предстоит стартовать в пасьюте на чемпионате мира.

Эстафетная гонка чемпионата мира в Антхольце запланирована на субботу, 22 февраля. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».