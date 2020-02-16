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Херрман — о пасьюте: тяжело давался каждый метр лыжни

Херрман — о пасьюте: тяжело давался каждый метр лыжни
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Немецкая биатлонистка Денизе Херманн прокомментировала результаты гонки преследования, прошедшей на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Херрман завоевала серебряную медаль, уступив итальянке Доротее Вирер 9,5 секунды.

«Моя позиция перед началом гонки не была идеальной, хотя и не была плохой. Понимала, что шанс на медаль будет только при хорошей стрельбе. На лыжне не удалось показать нормальные секунды, соперники бежали очень быстро, а мне тяжело давался каждый метр. Старалась просто удержаться за Рёйселанд. Удивительно, что смогла оторваться от норвежки в конце», – передаёт слова Херрман корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Лучшей из россиянок в пасьюте стала Екатерина Юрлова-Перхт. Российская биатлонистка финишировала 12-й (+1.15,4), допустив три промаха.

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