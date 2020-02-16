Рёйселанд: подумала, что опять стану чемпионкой мира, это была очень глупая мысль

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала результат гонки преследования, прошедшей на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антресельве (Италия). Рёйселанд финишировала третьей (+13,8), допустив три промаха.
«На последней стрельбе вообще не было ветра. Так что можно было стрелять идеально. Вообще, я хочу сказать, что в Антхольце удивительная атмосфера. Столько зрителей, это очень круто! На заключительной стрельбе я подумала, что скоро стану чемпионкой мира опять. Но это была очень глупая мысль. Нельзя заранее вешать на себя медаль. В итоге я просто рада, что осталась в тройке лучших, всё могло закончиться гораздо печальнее», – передаёт слова Рёйселанд корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
14 февраля норвежская биатлонистка стала чемпионкой мира, выиграв золото в спринтерской гонке.
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