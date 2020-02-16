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Драчёв: хорошо, что Логинов не читает интернет, это его спасло

Драчёв: хорошо, что Логинов не читает интернет, это его спасло
Биатлон / Чемпионат России 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о реакции представителей IBU на победу Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Италии.

«Все, кто был на стрельбище и стоял в тренерской зоне, поздравили. Президент IBU поздравил, вице-президенты тоже. Для нас это праздник. Саша справился с прессингом. Хорошо, что он не читает интернет, это его спасло. Не сомневаюсь, что он крепкий человек. Да, раньше были вопросы к сервису, но мы сделали всё, чтобы Александр смог реализоваться. Девчонки оживились после победы Логинова. Сервис тоже начал работать с уверенностью в себе. Надо продолжать работать так, как работали, и заканчивать чемпионат мира на самом высоком уровне. Ждём от Логинова победы в пасьюте", — сказал Драчёв в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на «Матч ТВ».

Накануне, 15 февраля, Логинов завоевал золото чемпионата мира в спринте – первое в своей карьере, а также первое для мужской сборной России с 2008 года.

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