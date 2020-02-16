Драчёв: Логинов рассматривается на сингл-микст вместе с Юрловой-Перхт

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, кто из российских биатлонистов может выступить в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антресельве (Италия).

«Рассматривается ли Логинов на сингл-микст? Конечно, мы рассматриваем и его, и Катю Юрлову-Перхт. Может быть, будет замена на Ларису Куклину. Нужно рассматривать стрелков, которые смогут проявить себя в этой борьбе. Мы не можем выходить на старт, чтобы просто стартовать, мы должны бороться за медаль. А это у нас Логинов и лучшая из девочек. Там посмотрим», – приводит слова главы СБР «Матч ТВ».

15 февраля российский биатлонист Александр Логинов завоевал золотую медаль чемпионата мира в спринтерской гонке на 10 км.