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Жаклен завоевал золото ЧМ по биатлону в гонке преследования, у Логинова — бронза

Жаклен завоевал золото ЧМ по биатлону в гонке преследования, у Логинова — бронза
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Лидер спринтерской гонки россиянин Александр Логинов допустил один промах на последней «стойке», позволив опередить себя норвежцу Йоханнесу Бё, раздосадованному неудачей в спринте, и французу Эмильену Жаклену. В итоге Логинов стал бронзовым призёром, а золото в борьбе на последних метрах дистанции разыграли Бё и Жаклен. Чемпионом мира стал француз.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 31.15,2 (0 штрафных кругов).
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – отставание 0,4 (2).
3. Александр Логинов (Россия) – + 23,9 (1).
4. Мартен Фуркад (Франция) – +46,3 (2)...
34. Евгений Гараничев (Россия) — +3.33,3 (3)...
39. Никита Поршнев (Россия) — +3.46,0 (5)...
55. Матвей Елисеев (Россия) — +5.35,3 (7).

Биатлон. ЧМ-2020. Антхольц, Италия
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
16 февраля 2020, воскресенье. 17:15 МСК
Окончено
1
Эмильен Жаклен
Франция
31:15.2
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+0.4
3
Александр Логинов
Россия
+23.9
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