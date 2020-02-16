Жаклен завоевал золото ЧМ по биатлону в гонке преследования, у Логинова — бронза

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Лидер спринтерской гонки россиянин Александр Логинов допустил один промах на последней «стойке», позволив опередить себя норвежцу Йоханнесу Бё, раздосадованному неудачей в спринте, и французу Эмильену Жаклену. В итоге Логинов стал бронзовым призёром, а золото в борьбе на последних метрах дистанции разыграли Бё и Жаклен. Чемпионом мира стал француз.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 31.15,2 (0 штрафных кругов).

2. Йоханнес Бё (Норвегия) – отставание 0,4 (2).

3. Александр Логинов (Россия) – + 23,9 (1).

4. Мартен Фуркад (Франция) – +46,3 (2)...

34. Евгений Гараничев (Россия) — +3.33,3 (3)...

39. Никита Поршнев (Россия) — +3.46,0 (5)...

55. Матвей Елисеев (Россия) — +5.35,3 (7).