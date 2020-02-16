Жаклен завоевал золото ЧМ по биатлону в гонке преследования, у Логинова — бронза

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Лидер спринтерской гонки россиянин Александр Логинов допустил один промах на последней «стойке», позволив опередить себя норвежцу Йоханнесу Бё, раздосадованному неудачей в спринте, и французу Эмильену Жаклену. В итоге Логинов стал бронзовым призёром, а золото в борьбе на последних метрах дистанции разыграли Бё и Жаклен. Чемпионом мира стал француз.
Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 31.15,2 (0 штрафных кругов).
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – отставание 0,4 (2).
3. Александр Логинов (Россия) – + 23,9 (1).
4. Мартен Фуркад (Франция) – +46,3 (2)...
34. Евгений Гараничев (Россия) — +3.33,3 (3)...
39. Никита Поршнев (Россия) — +3.46,0 (5)...
55. Матвей Елисеев (Россия) — +5.35,3 (7).
- 16 февраля 2020
-
17:50
-
17:26
-
17:17
-
17:10
-
16:49
-
16:39
-
16:34
-
16:32
-
16:29
-
16:28
-
16:11
-
15:51
-
14:21
-
14:15
-
13:26
-
13:00
-
12:58
-
11:58
-
09:54
-
00:51
-
00:36
- 15 февраля 2020
-
23:56
-
23:44
-
22:51
-
22:39
-
22:08
-
21:58
-
20:45
-
20:25
-
20:15
-
19:48
-
19:30
-
19:15
-
19:13
-
19:00