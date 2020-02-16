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Губерниев: никто не смотрит Первый канал, все слушают меня

Губерниев: никто не смотрит Первый канал, все слушают меня
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев написал забавный комментарий под постом биатлониста Антона Шипулина в «Инстаграме».

Антон Шипулин поддерживал россиянина Александра Логинова во время гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Спортсмен записал фрагмент телевизионной трансляции гонки с Первого канала на видео и опубликовал на своей странице в «Инстаграме». «Никто не смотрит Первый канал, все слушают меня», – ответил Губерниев Шипулину.

Сегодня, 16 февраля, российский биатлонист Александр Логинов завоевал в гонке преследования бронзовую медаль. Ранее россиянин выиграл спринтерскую гонку.

Чемпионат мира по биатлону проходит с 13 по 23 февраля.

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