Губерниев: никто не смотрит Первый канал, все слушают меня
Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев написал забавный комментарий под постом биатлониста Антона Шипулина в «Инстаграме».
Антон Шипулин поддерживал россиянина Александра Логинова во время гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Спортсмен записал фрагмент телевизионной трансляции гонки с Первого канала на видео и опубликовал на своей странице в «Инстаграме». «Никто не смотрит Первый канал, все слушают меня», – ответил Губерниев Шипулину.
Сегодня, 16 февраля, российский биатлонист Александр Логинов завоевал в гонке преследования бронзовую медаль. Ранее россиянин выиграл спринтерскую гонку.
Чемпионат мира по биатлону проходит с 13 по 23 февраля.
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