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Васильев: радостно, что Жаклен наказал Бё. Жизнь наказывает таких недостойных людей

Васильев: радостно, что Жаклен наказал Бё. Жизнь наказывает таких недостойных людей
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление россиянина Александра Логинова в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Россиянин промахнулся на последней «стойке» и стал бронзовым призёром. Француз Эмильен Жаклен на финише вырвал победу у норвежца Йоханнеса Бё.

«Всё было на тоненького, в руках Логинова. Слишком он ускорил стрельбу, немного самоуверенность наказала Сашу. Но остался на подиуме, это хорошо. Ещё радостно, что Жаклен наказал Бё. Здесь этому рады абсолютно все. Жизнь наказывает таких недостойных людей, надо оставаться человеком до конца. Бумеранг вернулся очень быстро», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Накануне братья Бё выразили явное недовольство победой Логинова в спринте, заявив, что его нужно удалить с пьедестала из-за давней дисквалификации за допинг.

Медаль, которая расстраивает. Логинов вновь на пьедестале чемпионата мира по биатлону
В гонке преследования Александр почти всё сделал идеально. Почти!
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