Логинов: победа на чемпионате мира приблизила меня к дому

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал результат гонки преследования, прошедшей на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Россиянин финишировал третьим, уступив французу Эмильену Жаклену 23,9 секунды.

«На самом деле, сегодня гонка была труднее, чем вчера. Всё шло по плану до 18-го выстрела, но я всё равно рад этой бронзовой медали. Это уже вторая награда для меня на этом чемпионате мира, так что я надеюсь, что дальше будет только лучше. Ну или как минимум не хуже. Я ещё раз скажу, что меня спасает жена в плане негативных новостей. Она присылает мне постоянно видео, как растёт и развивается моя дочь. Я смотрю на свою семью в экран телефона, а не в экран с новостями биатлона. Это помогает подготовиться к гонкам наилучшим образом.



Я не могу рассказать вам всё о том, какая ещё идёт поддержка от моей жены. Должны же быть какие-то секреты! Но она очень позитивно настроена всегда и старается меня поддержать.



Победа на чемпионате мира ни капли меня не изменила. Она меня просто приблизила к дому. Сначала я подумаю о чемпионате мира, а потом полностью переключусь на мысли о семье», – передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.