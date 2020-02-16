Й. Бё: вчера у меня не осталось сил на последний круг, но спринт и пасьют – разные вещи

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал результат гонки преследования, прошедшей на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Бё финишировал вторым, уступив французу Эмильену Жаклену 0,4 секунды.

«У меня были лучшие лыжи сегодня. Это дало мне шанс побороться за медаль и опередить Логинова на последней стрельбе. В спринте у меня не осталось сил на последний круг, но спринт и гонка преследования – совершенно разные вещи. Перед этим чемпионатом мира я меньше нервничал из-за пополнения в моей семье, поэтому мне было легче принять пятое место вчера», – передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Россиянин Александр Логинов занял в гонке третье место, уступив победителю 23,9 секунды.