Й. Бё: вчера у меня не осталось сил на последний круг, но спринт и пасьют – разные вещи
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал результат гонки преследования, прошедшей на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Бё финишировал вторым, уступив французу Эмильену Жаклену 0,4 секунды.
«У меня были лучшие лыжи сегодня. Это дало мне шанс побороться за медаль и опередить Логинова на последней стрельбе. В спринте у меня не осталось сил на последний круг, но спринт и гонка преследования – совершенно разные вещи. Перед этим чемпионатом мира я меньше нервничал из-за пополнения в моей семье, поэтому мне было легче принять пятое место вчера», – передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Россиянин Александр Логинов занял в гонке третье место, уступив победителю 23,9 секунды.
Жаклен завоевал золото ЧМ по биатлону в гонке преследования, у Логинова — бронза
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