Белозёров: роль Касперовича в успехах Логинова очевидна, и эта роль положительная

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал о подготовке биатлониста Александра Логинова к чемпионату мира в Антхольц-Антерсельве (Италия). Ранее сообщалось, что Логинов готовится к соревнованиям с личным тренером, Александром Касперовичем. Сегодня, 16 февраля, Логинов завоевал вторую медаль на турнире – бронзу в гонке преследования.

«Сама подготовка велась в рамках сборной команды по ходу сезона. С Касперовичем мы переговорили. В нашем биатлоне почему-то не принято, чтобы личные тренеры спортсменов контактировали с основными тренерами сборной. Я решил нарушить эту традицию. Переговорил с Касперовичем, он приехал на сбор в Риднау. Саня у нас закрытый товарищ, а всё-таки с личным тренером у них хороший контакт. В итоге это всё сработало.



Логинов тренировался по плану, который мы скоординировали и отслеживали все вместе. Роль Касперовича очевидна, и эта роль положительная. Давайте выразимся вот так», – передаёт слова Белозёрова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.