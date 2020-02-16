Й. Бё: готов приехать в гости к Логинову и выпить по чашке чая

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё объяснил свои критические высказывания в адрес россиянина Александра Логинова. Накануне Бё, оставшийся без медалей в спринте, раскритиковал победу россиянина, ранее принимавшего допинг.

«В первую очередь надо сказать, что вчера Логинов победил, проведя великолепную гонку, он чисто отстрелял и быстро прошёл последний круг. Но когда в микст-зоне у тебя спрашивают, что ты думаешь о его прошлом и о том, что спортсмен с допинговым прошлым завоевал золото, ты можешь лишь сказать, что выступаешь против допинга и против людей, которые принимали ЭПО — худший из его видов.

Сейчас ему тяжело, поскольку, как и все остальные спортсмены, он чист, но когда он побеждает, все думают о допинге. Считаю, что он хороший спортсмен, и если бы у него не было этой допинговый истории, он мог бы быть номером один в мире, что он и показал вчера», — приводит слова Бё ТАСС.

Также Йоханнес прокомментировал приглашение, сделанное Логиновым, который накануне заявил, что готов принять у себя дома любого спортсмена, который хочет узнать всю правду о его допинговом прошлом.

«Если он пригласил всю биатлонную семью, хочется верить, что он с супругой купил большой дом. Конечно, мы готовы приехать и выпить с Александром по чашке чая, это было бы отлично. Мы должны попробовать жить в духе честной игры и делать всё необходимое для борьбы за чистоту спорта, считаю, Александр сейчас тоже борется за чистый спорт», — сказал Бё.

Позже Йоханнес опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотомонтаж, где пьёт чай вместе с Логиновым и французом Эмильеном Жакленом, которому проиграл золото в пасьюте.