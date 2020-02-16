Уткин — о допинге Е. Устюгова: вы обманули тысячи людей в момент, когда те были счастливы

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин считает, что российские биатлонисты на Олимпиаде в Сочи предали момент радости для многих болельщиков. Так Уткин прокомментировал дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова за допинг на Олимпийских играх в Сочи. Вместе с этим Россия потеряла золото в биатлонной эстафете – одно из самых ярких событий домашних Игр. Олимпийскими чемпионами перестали быть Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

«Устюгов сразу после Олимпиады в Сочи закончил со спортом, было сразу очевидно, что там что-то не то. Было совершенно очевидно, что рано или поздно это вскроется. Но самое главное, что нет виноватых. Сейчас мы узнаём, что, оказывается, это не просто птичка накакала — в крови у Устюгова тяжелейший анаболический стероид оксандролон, он не может попасть в организм случайно. Я хочу сказать, что сейчас все эти молчащие спортсмены, о молчании которых правильно сказал коллега Губерниев, они не понимают главного — они не понимают, кем они перестали быть в глазах тысяч людей. Они обманули тысячи людей в момент, когда те были счастливы. А счастье — это очень редкое чувство. Было так, а оказалось, что всё было неправдой.

Он прекрасно знал, на чём он бежал. Это легко понять, но нельзя простить. Не надо сейчас играть в эту грусть, какая это тяжёлая потеря. По сравнению с тем, как вы обманули тысячи людей, которые честно и искренне за вас болели, у которых не так много радостей в жизни. По сравнению с тем, что потеряли вы: эти медали, кругляшки, деньги, которые вас заставят вернуть, — такая это всё ерунда. Вы устроены в жизни. Вы приезжаете домой на хорошей машине, вас ждут жена и дети. Шипулин вообще депутат.

Вы ребята, бывшие олимпийские чемпионы, обманные олимпийские чемпионы. Вы предали это чувство победы, эту сентиментальность. Наверное, было бы проще, если бы я сейчас упражнялся в ругани. Хочется привлечь русский матерный, но вы этого недостойны. Вы недостойны того, чтобы по отношению к этому событию демонстрировать слабость, а мат в этом случае был бы слабостью. Вы не то, что можно назвать плохим словом, вы – предатели. Про вас все будут помнить это. Вы обманули ожидания тысяч людей, вы обманули ожидания тех, кто должен прийти за вами. Вот и живите с этим", — сказал Уткин в видеоролике на своём канале в YouTube.