Жаклен: если бы Йоханнес не пропустил меня вперёд, он бы выиграл

Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце. Он сумел на финише опередить норвежца Йоханнеса Бё. Третьим стал россиянин Александр Логинов.

«В обычной жизни я не так уверен в себе, но, когда надеваю лыжи, всё кажется возможным. По гонке было понятно — Йоханнес снова набрал форму и мчит за медалью. Почему-то на последнем круге он решил не атаковать меня, поэтому я сосредоточился на тактике, постарался перехитрить его. В какой-то момент Йоханнес притормозил и пропустил меня вперёд. Тогда я вспомнил времена молодости и своё увлечение велоспортом, так что постарался использовать все свои знания из этой сферы. Оставалось только рвануть в нужный момент. Уверен, если бы Йоханнес не пропустил меня вперёд, он бы выиграл.



В этом году я начал думать о себе. В прошлом сезоне я был новичком и поэтому был слишком вежлив и мягок к партнёрам по команде и соперникам на Кубке мира. Все казались настолько сильными и опытными, что я даже боялся конкурировать с ними. Всё изменилось весной — сезон закончился, и я решил бороться, чтобы занять своё законное место в команде, быть среди лучших спортсменов мира. Я много работал, чтобы стать быстрее на трассе и увереннее в стрельбе.



Я тренировался рядом с Мартеном Фуркадом лет с шести — мы выросли в одной местности, он был для меня примером, я шёл по его стопам. Я был очень рад оказаться на пьедестале вместе с Мартеном на этапе в Оберхофе — тогда он финишировал первым, я — вторым, но был так горд! Думаю, сегодня Мартен тоже порадовался за меня!» — цитирует Жаклена Biathlon.com.ua.

Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.